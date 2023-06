Sonderzahlung für Reinigungskräfte im Ilm-Kreis gefordert

Ilm-Kreis. Die IG Bau fordert mehr Respekt.

Zum „Tag der Gebäudereinigung“ am 15. Juni hat die Branchen-Gewerkschaft IG Bau mehr Respekt für die Arbeit der rund 850 Reinigungskräfte im Ilm-Kreis gefordert. Und das nicht nur von den Arbeitgebern: „Ob Praxisflure, Klassenzimmer, Kita-Toiletten, Schaufenster oder Lichtkuppeln in Firmen und Hotels – ohne Reinigungskräfte und Fensterputzer würde der Alltag im Ilm-Kreis nicht funktionieren. Keine Operation würde ohne OP-Reinigung laufen, sagt Ralf Eckardt, Bezirkschef der Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG Bau Erfurt. Er fordert, Respekt vor den Reinigungskräften zu haben. Darin stecke Dank und Anerkennung für das, was Reinigungskräfte leisteten. „Denn geputzt wird immer und überall: sogar 366 Tage im nächsten Jahr.“

Die IG Bau Erfurt zeigt den Arbeitgebern zum Gebäudereiniger-Tag aber auch noch „eine Ecke der Branche, wo dringend nachgeputzt werden muss“, so Eckardt. Er will für die Reinigungskräfte im Ilm-Kreis eine Sonderzahlung erreichen: „Dass das Leben teurer wird, merkt kaum einer so deutlich wie die Menschen, die in der Gebäudereinigung arbeiten. Deshalb hat auch kaum einer so dringend die Inflationsausgleichsprämie in diesem und eine Jahressonderzahlung im nächsten Jahr verdient wie Reinigungskräfte.“ Auch das habe mit Respekt zu tun.