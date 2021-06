Sonnenkonzert und Vernissage in Ellichleben

Ellichleben. In Ellichleben kann endlich eine beliebte Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden. Was noch geboten wird, lesen Sie hier:

Zum traditionellen Sonnenkonzert wird am Samstag, dem 19. Juni, ab 20 Uhr in die Kirche in Ellichleben eingeladen. An der Orgel wird der Konzertorganist und Chorleiter Dietrich Modersohn zu erleben sein. Zudem wird eine Ausstellung namens „Kirche nebenan“ mit Fotos, die Sabine Peuckert in den Dorfkirchen rund um Ellichleben angefertigt hat, eröffnet. Es gilt eine Maskenpflicht, auch wird eine Anwesenheitsliste zur Kontaktnachverfolgung geführt.