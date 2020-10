Spaltung besteht fort

Petra Enders (parteilos), Landrätin des Ilm-Kreises: Es ist offensichtlich, die Spaltung zwischen Ost und West besteht fort – in den Köpfen, wirtschaftlich, sozial. Im Vergleich von Löhnen, Renten und Vermögen liegt der Westen vorn, bei den Arbeitszeiten, der Arbeitslosigkeit oder der Kinderarmut ist es der Osten. Die Einheit ist also noch längst nicht hergestellt. Wir brauchen gleiche Lebensbedingungen! Wenn wir 30 Jahre deutsche Einheit feiern, sollten endlich die Lebensleistungen der Ostdeutschen gewürdigt werden: zum Beispiel durch gleiche Löhne, gleiche Renten in Ost und West und durch Anerkennung aller Berufsabschlüsse.