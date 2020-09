Spanische Klänge in Ilmenauer Kirche

„Lieder über das Glück des Lebens“ brachte am Samstagabend der deutsch-argentinische Liederpoet, Gitarrenvirtuose und Sänger Pablo Miró in der Sankt-Jakobus-Kirche zu Gehör – ein Beitrag der Kirchengemeinde zum Tag des offenen Denkmals. Miró trat in Begleitung von Topo Gioia auf. Beide Musiker vermochten vom ersten Moment an bis zu den Zugaben, ihr Publikum als große Familie zusammenrücken zu lassen. Dass Miró viele seiner Lieder auf Spanisch sang, hinderte die Besucher nicht an deren Verstehen und Mitsummen. Auch Mirós humorvolle und zugleich eindringliche Anmoderationen der Lieder waren für das Publikum ein Genuss.