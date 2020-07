Spannende Reiterferien in Marlishausen

Julia Hobusch vom Reit- und Pensionsstall in Marlishausen organisiert in diesem Sommer für Kinder wieder Reiterferien. Aber nicht nur Reiten gehört dazu. Auch müssen sich die Kinder um das Wohl der Pferde kümmern, sie striegeln, die Hufe säubern, sie satteln – eben alles, was dazu gehört. Auch den Stall ausmisten. „Wir basteln mit den Kindern auch jeden Tag etwas, auf dem Reitplatz gibt es den Longenunterricht, Reiterspiele sind geplant, einen Geländeritt unternehmen wir und am Freitag gibt es eine Überraschung“, so Julia Hobusch. Für die Reiterferien in den letzten beiden Ferienwochen können noch Restplätze gebucht werden.