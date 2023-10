Spargel auf dem Ilmenauer Bürgercampus

Ilmenau. Vortrag widmet sich einer ostdeutschen Erfolgsgeschichte.

Einem spannenden Thema wird am Freitag, 13. Oktober, auf dem Bürgercampus nachgegangen. Mit der Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands vollzogen sich in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelindustrie der früheren DDR tiefgreifende Wandlungen. Durch den Einsatz von Hochtechnologie vom Feld bis in den Stall veränderten sich die Anbau- und Produktionsbedingungen grundlegend und die Tierhaltung wurde artgerecht.

In seinem Vortrag im Rahmen des TU-Ilmenau-Bürgercampus‘ geht Peter Heinze aus Alkersleben, gelernter Fleischer und späterer Journalist, der nach der Wiedervereinigung viele Jahre lang über den Aufbau Ost schrieb, der Entwicklung der ostdeutschen Land- und Ernährungswirtschaft nach.

Heinze zieht das Fazit, dass dieser Wirtschaftszweig heute – anders als andere Branchen – mit hoher Arbeitsproduktivität und frischen regionalen Produkten auf den nationalen und europäischen Märkten bestehen kann. Entsprechend steht sein Vortrag unter dem Thema: „Spargel vom Gendarmenmarkt. Agrar & Ernährung – eine Erfolgsgeschichte Ost“.

Die Bürgercampus-Vortragsreihe beginnt um 15 Uhr im Hörsaal im Faradaybau in der Weimarer Straße 32. Der Eintritt zum Vortrag kostet fünf Euro.