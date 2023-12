Spaßige Rangelei endet im Ilm-Kreis mit schwerer Kopfverletzung im Krankenhaus

Unterpörlitz Nach einer Rangelei am Rande einer Feier im Ilm-Kreis ermittelt die Polizei. Ein Mann musste mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Rande einer Feier ist im Ilmenauer Ortsteil Unterpörlitz ein Mann schwer verletzt worden. Wie Polizei mitteilte, hatten am Samstag zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr zwei 26 und 31 Jahre alte Männer zunächst aus Spaß miteinander gerangelt. Dabei brachte der Jüngere den 31-Jährigen so zu Fall, dass sich dessen Stimmung jedoch schlagartig änderte und er den 26-Jährigen hochhob, um ihn seitlich zu Boden zu werfen.

Der 26-Jährige schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf und war kurze Zeit bewusstlos. Der 31-Jährige verlor zudem sein Gleichgewicht und stürzte auf den am Boden liegenden Mann, der dadurch weitere Verletzungen im Gesicht davontrug und schwer verletzt ins Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau gebracht werden musste. Dort wurde eine schwere Kopfverletzung diagnostiziert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

