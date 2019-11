SPD kritisiert Verkauf von Wohnungen in Stadtilm

Nach der Veräußerung des Wohnungsbestandes der Wohnungsgesellschaft Stadtilm (WGS) an die TAG Wohnen Berlin hat der Kreisvorstand der SPD im Ilm-Kreis über das Thema beraten und klar Stellung bezogen. „Die SPD ist gegen den Verkauf von kommunalem Wohnungsbestand an überregional agierende Unternehmen und setzt sich für mehr sozialen Wohnungsbau ein, damit auch in Zukunft bezahlbare Mieten sicher gestellt sind“, so die Kreischefin Alexandra Eckert.

Da eine frühzeitige Beteiligung der Mieter unterblieben sei, bestünden bei etlichen Mietern nun Unsicherheiten, wie sich der Verkauf auf die bestehenden Mietverhältnisse auswirkt. Aus diesem Grund findet am 28. November um 18.30 Uhr in der Gaststätte „Zur Kegelbahn“ in der Andersen-Nexö-Straße 7 in Stadtilm eine Veranstaltung statt, in der über die rechtlichen Rahmenbedingungen informiert werden soll“, so Eckert. Und: „Der Umgang mit den Mietern der WGS hat es deutlich an Transparenz mangeln lassen. Jedenfalls dahingehend, wie ihre jetzige Lage rechtlich zu bewerten ist, werden wir die Mieter nicht im Regen stehen lassen.“

Die Wohnungsgesellschaft Stadtilm hat ihren gesamten Wohnungsbestand an die TAG Wohnen in Berlin verkauft. Diese übernahm zum 1. November alle 304 Wohnungen, die sich vor allem in Wohnblocks aus den 1960er- bis 1980er-Jahren befinden.

