Spende für Bibliothek und Tierpark

Eine Spende über immerhin 2000 Euro hat nach den Worten von

Sebastian Keßler vom Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt bei allen Beteiligten für große Freude gesorgt.

Ein Jahr lang hatte die Rosen-Apotheke das Geld für einen guten Zweck gesammelt. Nun wurde die Spendenbox geöffnet und ganz genau nachgezählt. Die Summe rundete die Rosen-Apotheke auf volle Tausender auf und übergab die 2000 Euro kürzlich der Verwaltung des Arnstädter Kulturbetriebes.

Zugute kommt das Geld laut Keßler je zur Hälfte der Stadt- und Kreisbibliothek im Prinzenhof und dem Tierpark Fasanerie. Konkrete Pläne, wofür die Mittel eingesetzt werden, gibt es noch nicht, aber es gibt schon erste Ideen.

Andrea Feldt, die Leiterin der Stadt und Kreisbibliothek, möchte gerne mit neuen Möbeln die Aufenthaltsqualität in den Räumen am Prinzenhof verbessern. Dabei denkt sie insbesondere an neue Stühle, Sitzkissen oder auch an eine Sitzecke.

Auch Maik Wedemann, der Leiter des Arnstädter Tierparkes, wünscht sich neue Möbel. Im Schatten der Bäume im Tierpark könnten Bänke, Tische und Liegestühle die Besucher zum Verweilen einladen. Auch neue Mülleimer stehen auf der Wunschliste, denn mit den Besucherzahlen ist in den vergangen Jahren auch die Menge an Abfall im Tierpark deutlich gestiegen.