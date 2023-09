Spende für das Ichtershäuser Klostergut

Eischleben. Auf viel Resonanz stieß der zweite Trödelmarkt, der unter Regie des Kirmesvereins auf dem Eischlebener Sportplatz stattgefunden hat.

Auf viel Resonanz stieß der zweite Trödelmarkt, der unter Regie des Kirmesvereins auf dem Eischlebener Sportplatz stattgefunden hat. Standgebühren und Spenden waren nicht für die Kirmes bestimmt, sondern für das Klostergut in Ichtershausen, wo Ehrenamtler nicht nur Gemüse kultivieren und sich um die verschiedensten Tierarten kümmern, sondern auch viele Angebote für Kinder unterbreiten. Pauline Hertwig und Janine Westerhoff übergaben jetzt dem Fördervereinschef Harry Anschütz 116,50 Euro. „Wir können das Geld gut brauchen“, so der Vereinschef. Schließlich wurde auf dem Klostergut am Weltkindertag ein großes Fest mit Hüpfburg, Feuerwehr, Bastelecke, Märchenzelt, Kinderschminken, Alpakaführung, Kistenrutsche und mehr geboten.