Spende für Historisches Bahnbetriebswerk

Arnstadt Die Alternative 54 hat mit ihren Landtagsabgeordneten der Linken einen Teil ihrer Diäten gespendet.

Am 11. Dezember übergab der Landtagsabgeordnete der Linken, Christian Schaft, einen Scheck über 400 Euro der Alternative 54 e.V. an das Historische Bahnbetriebswerk in Arnstadt. Der Verein wurde im Jahr 2000 gegründet und kümmert sich um die Instandhaltung des historischen Bahnbetriebswerks und um die Erhaltung der dortigen Sammlung von Lokomotiven.

Dabei ist das historische Bahnbetriebswerk nicht nur für Bahninteressierte, sondern auch für Kinder und Familien ein interessantes Ausflugsziel. Um auch in Zukunft den Erhalt der Lokomotiven zu gewährleisten, arbeitet der Verein mit Auszubildenden und Jungeisenbahnern zusammen. Bei 7000 bis 10.000 Besuchern im Jahr und keinerlei hauptamtlicher Unterstützung brauche es diesen Nachwuchs auch dringend, so Schaft. Zur Entlastung des Ehrenamts wünscht sich der Verein hauptamtliche Unterstützung.

Anschließend übergab Christian Schaft dem Ortsfeuerwehrverein Haarhausen einen Scheck der Alternative 54 über 400 Euro für die Jugendfeuerwehr.

Der Verein Alternative 54 Erfurt e.V. wurde 1995 gegründet. Landtagsabgeordnete der Fraktion der Linken spenden monatlich einen Teil ihrer Diätenerhöhungen, um soziale Projekte zu unterstützen.