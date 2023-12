Spenden für Kindernothilfefonds

Ilm-Kreis Mitarbeiter des Jobcenters Ilm-Kreis und zwei Arnstädter Geschäfte helfen Familien mit akuten finanziellen Sorgen.

Annekathrein Schlegel, Leiterin der Kreisdiakoniestelle des Marienstifts Arnstadt, durfte Spenden für den Kindernothilfefonds entgegennehmen. Alexander Kötschau, Geschäftsführer des Jobcenters im Ilm-Kreis, übergab eine Spende von 500 Euro, die aus Projekten der Mitarbeitenden stammt. Das Geld ist für den Kindernothilfefonds bestimmt, der Familien mit akuten finanziellen Lücken unterstützt und der Ausgrenzung von Kindern aufgrund von Armut entgegenwirkt.

„Es gibt Situationen, in denen es Menschen nicht gut geht, in denen sie auch praktische Unterstützung brauchen“, sagt Annekathrein Schlegel, Sozialarbeiterin in der Kreisdiakoniestelle. „Es seien immer Einzelfälle, über die im Vergabegremium entschieden wird. Mal eine Klassenfahrt, für die der Zuschuss der Eltern fehlt. Mal werden Sportsachen für das Kind benötigt. Zuletzt war es ein Fahrtkostenzuschuss für eine Mutter-Kind-Kur.

Seit Jahren ein großes Herz haben auch Kerstin Höpfner von „Arnstädter Geschenke“ sowie Kathrin Döge und Sigrid Häßler von der Arnstädter Buchhandlung. Von den Traditionsgeschäften erhielt die Kreisdiakoniestelle 115 Euro (Geschenke) und 700 Euro (Buchhandlung) für den Fonds. Anträge können in der Kreisdiakoniestelle in der Rosenstraße 11 in Arnstadt gestellt werden.