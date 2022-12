Spendenaktion für die Tafel

Sowohl in Haus 1 als auch in Haus 2 (im Bild) der Goetheschule werden am Dienstag Spenden angenommen.

Ilmenau. Goetheschüler in Ilmenau unterstützen Menschen in Not:

Eine Spendenaktion für die Ilmenauer Tafel führt in dieser Woche die Goetheschule durch. Am 13. Dezember können in den beiden Pausen Spenden für die Tafel abgegeben werden. Auch bei der Blutspende am 13. Dezember von 16.30 bis 19.30 Uhr im Haus 2 werden Spenden angenommen, der finanzielle Erlös der Blutspendeaktion geht ebenfalls an die Tafel. Benötigt werden Süßigkeiten, haltbare Lebensmittel, Konserven, Kaffee, Kakao, Nudeln und mehr – gern bereits als Geschenk verpackt.