Wüllersleben. Bauarbeiten in Wüllersleben gehen in die nächste Runde.

Sperrung der Stadtilmer Straße

Die Straßenbauarbeiten in Wüllersleben gehen in die nächste Runde. In diesem Jahr errichtet der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung in der Stadtilmer Straße einen 320 Meter langen Schmutzwasserkanal. Die Gemeinde erneuert die Bordanlagen und Gehwege.

Gebaut werden kann allerdings nur unter Vollsperrung. Ab Montag, 27. April, bis voraussichtlich Ende September müssen sich Autofahrer auf eine überörtliche Umleitung einstellen, teilte eine Sprecherin des Zweckverbandes mit. Der Baumarkt sei während der Bauzeit aus Richtung Stadtilm erreichbar. Anwohner und Verkehrsteilnehmer würden um Verständnis gebeten, hieß es weiter. Baufirma ist die Strabag.