Sperrung in Hoher Bleiche

Nur kurz war die Winterpause der Bauarbeiter, die den Berggartenweg sanieren. In der kommenden Woche geht es weiter, kündigte Bauleiter Christian Höcker an. Ab Montag wird für etwa vier Wochen die Hohe Bleiche im Einmündungsbereich zum Berggartenweg gesperrt. Darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Aus Richtung Fuhrmannsweg wird eine Sackgasse bis zur Einmündung Berggartenweg ausgeschildert. Aus Richtung Schönbrunnstraße wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, so dass die Grundstücke bis zur Baustelle erreichbar sind. Verkehrsteilnehmer sollten daher wachsam sein, da ihnen in diesem Bereich Fahrzeuge entgegen kommen können.

Im Berggartenweg finden nicht nur Kanalbauarbeiten statt. Sind diese abgeschlossen, werden auch Gehwege und Fahrbahn erneuert.