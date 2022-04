Zum Töpfermarkt werden in Ilmenau wieder viele tolle Produkte angeboten.

Sperrungen zum Töpfermarkt in Ilmenau

Ilmenau. Hier gibt es am 1. Mai Einschränkungen in Ilmenau:

Etliche Straßen sind am kommenden Sonntag, 1. Mai, in Ilmenaus Innenstadt gesperrt. Grund sind der Autofrühling und der Töpfermarkt. Zwischen 6 und 20 Uhr ist zwischen Schwanitzstraße ab Hausnummer 2a, Marktstraße, Kirchplatz, Karl-Zink-Straße, Weimarer Straße ab Marktstraße bis Einmündung Friesenstraße, Marktplatz, Poststraße sowie Wetzlarer Platz, Mühltor, Friedrich-Hoffmann-Straße, Straße des Friedens und Lindenstraße kein Durchkommen für Autos. Fußgänger können in diesen Bereichen uneingeschränkt flanieren, hieß es.