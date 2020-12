Spielgeräte in der Kreisstadt wurden erneuert

Auch der Spielturm aus Holz in der Tambuchstraße in Arnstadt war in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund wurde der Alte in der letzten Woche abgebaut und jetzt durch die Mitarbeiter vom Baubetriebshof - hier Michael Carrara (rechts) und Daniel Lawing - eine neue zwei Turm-Spielanlage mit kleiner Rutsche sowie ein Trampolin aufgebaut. Auch wurden mehrere Tonnen neuer Sand eingearbeitet. Die neuen Spielgeräte können ab Donnerstag wieder von allen kleinen und größeren Kindern genutzt werden.