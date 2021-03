Spielplatz in Arnstadt bleibt gesperrt

Arnstadt. Im Arnstädter Westviertel wurden giftige Ölkäfer gesichtet.

Vorsorglich gesperrt hat am Montag die Stadt Arnstadt den Spielplatz in der Schillerstraße. Aufmerksame Besucherinnen hatten am vergangenen Sonnabend vermutlich zwei Ölkäfer auf dem Areal im Westviertel gefunden. Diese Käfer sind extrem giftig, könnten also zu einer ernsten Gefahr für dort spielende Kinder werden. Daher darf die Anlage nun vorübergehend nicht betreten werden. Auf sich beruhen lässt die Stadt den Fund aber nicht: Derzeit wird geklärt, ob tatsächlich Ölkäfer auf dem Spielplatz sind.