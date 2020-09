In nächster Zeit soll der Platz vor dem Anglerheim mit Natursteinpflaster, das von sanierten Straßen stammt, neu gestaltet werden. Detlef Bräuning zeigt, was gemacht werden soll.

Sportfischer packen auch auf Gemeindegrund mit an

Wenig ausrichten konnten viele Vereine in der Corona-Zeit. Gerabergs Sportfischer allerdings brachten in den vergangenen Wochen etliche Vorhaben im Vereinshaus und im Umfeld zu Ende und auf den Weg. „Wir betteln nicht um Geld und erwarten auch nicht, dass andere etwas für uns tun. Wir haben eigene Ideen, schmieden daraus unsere Pläne, packen Projekte an und führen diese, weil alle Vereinsfreunde mithelfen, auch zu Ende“, sagt Vereinsvorsitzender Detlef Bräuning.