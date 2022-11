Arnstadt. Dieser Ehrengast wird erwartet:

Zum 25. Mal findet am kommenden Mittwoch, dem 23. November, die Sportlerehrung der Stadt Arnstadt statt. In der Stadthalle werden 78 Sportlerinnen und Sportler und 31 Ehrenamtler aus insgesamt 21 Vereinen erwartet. Zudem wird der Sportausschuss des Stadtrats vier Ehrungen vornehmen. Ehrengast ist Radrennfahrer Sebastian Lang, der in einem kleinen Interview spannende Einblicke in seine erfolgreiche Karriere geben wird, hieß es.