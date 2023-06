Spielerisch und energiegeladen in die Sommerferien starten. Das ist das Ziel beim Aktivtag der SAB Academy im Marcel-Kittel-Sportzentrum in Ichtershausen. Dafür wird ein breites Programm angeboten. (Symbolfoto)

Sportlicher Ferienstart in Ichtershausen

Ichtershausen. Am 8. Juli richtet die SAB Academy einen Aktivtag für Kinder in Ichtershausen aus. Die Anmeldung ist noch möglich.

Zu einem Aktivtag lädt die „Spaß an Bewegung“ (SAB) Academy am Samstag, 8. Juli, in das Marcel-Kittel-Sportzentrum nach Ichtershausen ein. Das Event beginnt um 9 Uhr und läuft bis 13 Uhr. Teilnehmen können Kinder von drei bis neun Jahren.

Es wird drei Stationen verschiedener sportlicher Disziplinen geben: Parcours, Fang- und Koordinationsspiele. Das Programm an einer Station soll jeweils zwischen 30 und 45 Minuten dauern, dann wird gewechselt. Die Kinder werden dabei in altersgerechte Gruppen eingeteilt.

Dazwischen gebe es Trinkpausen. Am Ende der Veranstaltung sollen alle Teilnehmer außerdem eine Urkunde bekommen. Neben dem festen Programm stehen auch andere Angebote für die Kinder wie eine Hüpfburg oder Kinderschminken zur Verfügung. An dem „Sport und Spiele“-Mobil der SAB können sich Begeisterte anhand 30 verschiedener Sportspiele wie Seilspringen austoben. Für Verpflegung sei gesorgt.

Eine Teilnahme sei noch möglich und sollte bis spätestens Sonntag, 2. Juli, erfolgen.

Anmeldungen per E-Mail an: batschkus@sab-academy.de oder per Telefon unter: 0151/50652922