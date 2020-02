Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spuk in Stadtilm

„Wir feiern ohne Ende“, schmetterten die Närrinnen und Narren des Stadtilmer Carneval-Vereins (SCV) zum Auftakt ihres zweiten diesjährigen Büttenabends am Samstag lauthals in die Mikrofone. Wie schon eine Woche zuvor war im Rathaussaal kein Platz frei geblieben. Ängstlich durften die Besucher in diesem Jahr dabei nicht sein, hatte der Verein doch eine Geisterstunde als Motto ausgerufen.

Die Große Garde nimmt sich das Erfolgsmusical „Phantom der Oper“ vor. Foto: Berit Richter

Entsprechend spukten allerhand dunkle Gestalten über die neue Bühne. „Damit auch das Publikum weiter hinten besser sieht“, so Vereinschef Christian Kästner-Trenkler. Konsequent wurde das Motto bei den allesamt äußerst gelungenen Tänzen umgesetzt. Ein besonderer Höhepunkt war dabei der Tanz der Großen Garde, interpretierte sie doch diese Königsdisziplin des karnevalistischen Tanzsportes auf äußerst originelle Weise. Statt der üblichen Marschmusik war es das Musical „Phantom der Oper“, das hier tänzerisch umgesetzt wurde. Aber auch für die anderen Garden und Tanzformationen hatten sich die Trainerinnen Fränze und Conny Kästner viel Originelles einfallen lassen. Die SCV-Zwerge flogen beispielsweise als flotte Hexen herbei. Die Bambinis zauberte Co-Moderator Michel Kästner als Geister unterm Bett hervor. Es waren Geister der liebenswürdigen und nicht der erschreckenden Sorte. Die SCV-Zwerge als Hexen. Foto: Berit Richter Grusliger wurde es da schon bei den „Crazy Hupfdohlen“, die als Vampire die Flügel spreizten. Und auch beim zweiten Tanz der Großen Garde mit zerrissenen T-Shirts und (Farb)-Blut als entflohene Irre. Das Männerballett „Schwingende Schwängel“ spukte als Untote über die Bühne, Grabsteine inklusive. Dass sich das Publikum dem Motto gern anpasste, zeigte die Preisverleihung für die schönsten Kostüme. Allerhand Hexen und Geister standen da auf der Bühne, auch wenn der erste Preis an eine Truppe rotbekleideter Baywatch-Rettungsschwimmer ging. Natürlich wird beim SCV nicht nur getanzt. Christian Kästner-Trenkler stand „als älterer Herr in eigener Sache“ in der Bütt, um so manches Problem mit der Damenwelt zu beklagen. Gott sei wohl im Vollrausch gewesen, als er die Frau schuf, meinte er. Um am Ende versöhnlich zu vermelden: „Eines hat Bestand, wir schaffen es nur Hand in Hand. Jeder hat so seine Macken, doch nur gemeinsam kann man es packen. Das Leben lohnt nur mit ‘ner Frau.“ Auch mit einer Reihe origineller Sketche von Zauberer „Magix Sveni“ (Steven Schiel) bis zur Partnervermittlung vermochte man das Publikum zu begeistern. Nicht nur die Erwachsenen hatten da ihre Auftritte, auch der Nachwuchs steuerte eine Einlage bei, zeigte, wie es heutigentags in einer Schule zugehen könnte. Das Männerballett gibt eine Darbietung als Untote. Foto: Berit Richter Unterstützung bekam der SCV diesmal von der Arnstädter Narrhalla. „Uns verbindet seit einigen Jahren eine Freundschaft. Wir freuen uns immer, wenn sie bei uns zu Besuch sind“, verriet Christian Kästner-Trenkler. Natürlich kamen die Bock Arnschter nicht mit leeren Händen. Ihre Trommler und ihre tanzenden „Sahneschnitten“ sorgten ebenso für Zugaberufe wie die einheimischen Programmpunkte. Als zur mitternächtlichen Geisterstunde das Feiern dann doch mit einem Gerippe-Tanz ein (vorläufiges) Ende fand, blieb dem Vereinschef nur noch, sich bei allen, die vor und hinter der Bühne das Programm gestaltet haben, zu bedanken. Genug vom Feiern haben die SCV-Narren aber noch nicht. Nächsten Samstag, 15. Februar, geht es mit Kinderfasching (15.11 Uhr) und drittem Büttenabend (20.11 Uhr) weiter. „Auch bei den Ilm-Karnevalisten sind wir wieder mit dabei“, verriet Christian Kästner-Trenkler. Und am 4. April lädt man zum Osterfeuer, am 27. Juni zum Ilm-Beat auf dem Viaduktsportplatz.