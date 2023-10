Spukdisco, Lagerfeuer und Kürbisschnitzen im Ilm-Kreis

Gruselspaß ist am kommenden Wochenende im Ilm-Kreis bei zahlreichen Halloweenpartys vorprogrammiert. (Symbolfoto)

Ilm-Kreis. Am Wochenende kommen kleine und große Gruselfans bei Halloweenpartys im Ilm-Kreis auf ihre Kosten.

Für Hexen, Gespenster, Monster und Vampire wird am kommenden Wochenende im Ilm-Kreis so einiges geboten.

Los geht es am Freitag, 27. Oktober, mit der Halloweennacht von 16 bis 21 Uhr in Arnstadt. Neben der Gruselrallye durch die Altstadt sorgen DJs, Trommelgruppen und Fanfarenzüge für Stimmung. Als Höhepunkte sind Feuershows und Walk Acts angekündigt.

Im Naturcamp Meyersgrund in Ilmenau wird es am Samstag, 28. Oktober, gruselig. Ab 12 Uhr gibt es Kürbissuppe aus der Feldküche, ab 18 Uhr Deftiges bei Unterhaltungsmusik. Abgerundet wird der Tag mit Stockbrot am Lagerfeuer, Kürbisschnitzen, Hexenverbrennung und einem Fackelumzug.

Zur Halloweenparty für Erwachsene wird am 28. Oktober ab 20 Uhr unter dem Motto „Dia de los Gehrenos“ ins Gasthaus zum Steinbruch in Gehren eingeladen. Der Kartenvorverkauf läuft.

Vereine legen sich für Horrorspaß mächtig ins Zeug

Die Feierlichkeiten für das 13. Halloweenfeuer in Oehrenstock beginnen am 28. Oktober um 18 Uhr mit einem Lampionumzug vom Dorf- zum Festplatz. Dort wird bei musikalischer Begleitung der Blaskapelle Oehrenstock anschließend das Feuer entzündet.

Im Jugendclub Gräfenroda wird es am Montag, 30. Oktober, ab 18 Uhr so richtig spooky. Eingeladen sind Clubgäste ab der fünften Klasse. Für das gruseligste Kostüm ist ein Preis ausgelobt.

Auch in Oberpörlitz wird am 30. Oktober ab 17.30 Uhr Halloween am Bürgerhaus gefeiert. Um 18.30 Uhr startet der Fackelumzug mit dem Fanfarenzug Ilmenau.

Im Fuchsbau in Großbreitenbach beginnt die Gruselparty am Dienstag, 31. Oktober, um 16 Uhr. Unterhaltung bietet die Robaria-Show, die Feuer, Licht und Schlangen verbindet. Um 20 Uhr wird zur Gruselwanderung eingeladen und die besten Kostüme werden gekürt.

Gespenstisch wird es auch beim „Spuk auf der Burg“, wenn am 31. Oktober ab 18 Uhr in den Amtsgarten in Liebenstein eingeladen wird. Dort stehen eine Zeitreise mit der weißen Frau, Fackelumzug, Feuershow, Mittelaltermusik und eine Spukdisco auf dem Programm.

Zum Halloweenumzug lädt der Hundesportverein Geraberg am 31. Oktober um 16.30 Uhr ein. Vom Bahnhof geht es zum Hundesportgelände, wo um 17.30 Uhr das gruseligste Kostüm prämiert wird.

Der Innenhof der Schlossruine Gehren ist am 31. Oktober ebenfalls Veranstaltungsort für eine Halloweenparty. Von 16 bis 19 Uhr gibt es dort so einiges zu erleben.