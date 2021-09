Spur der Verwüstung in Arnstadt: Großer Polizeieinsatz wegen Randalierer

Arnstadt. Der Mann kletterte auf mehrere Balkons und randalierte dort. Doch das war noch nicht alles.

Mehrere Sachbeschädigungen verübte am Freitagabend Am Fürstenberg in Arnstadt ein unter Drogen stehender 32-jähriger Mann aus Arnstadt. Dabei kletterte er laut Polizei auf mehrere Balkons, zerschlug wahllos mehrere Glasscheiben, beschädigte mehrere Wohnungstüren, ein Zaunsfeld eines Grundstückes und ein elektrisches Grundstückstor.

Mehrere Funkstreifenwagen der Polizei wurden alarmiert, um dem Täter habhaft zu werden. Letztlich gelang dies und der 32-Jährige wurde auf Grund seines Zustandes ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen