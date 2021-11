Stadt Ilmenau sagt Veranstaltungen ab

Ilmenau. Die Stadt Ilmenau hat die bis Jahreswechsel geplanten Veranstaltungen im Parkcafé der Festhalle verschoben oder abgesagt. Das hat sich geändert:

Mit der Verschiebung oder Absage kultureller Veranstaltungen reagiert die Stadt Ilmenau auf die neuen Infektionsschutzmaßnahmen des Freistaats Thüringen. Im Hinblick auf die Einschränkungen sind laut Mitteilung alle bis zum Jahreswechsel geplanten Veranstaltungen im Parkcafé der Festhalle Ilmenau gemeinsam mit den Künstlern neu bewertet worden.

So wird das Kabarett „Zurück in die Zugluft – die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins“ mit Inka Meyer vom 30. November auf den 14. Juni 2022 verschoben. Auch die am 14. Dezember angesetzte Lesung mit Stefan Schwarz bekommen einen neuen Termin am 24. Mai 2022. Laut Stadtverwaltung behalten bereits erworbene Tickets ihre Gültigkeit, können aber auch ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden.

Komplett abgesagt werden hingegen die Märchenvorführungen „Pinocchio“ und „Schneewittchen“ am 19. Dezember sowie das Weihnachtskonzert mit dem Trio „Annred“ am 23. Dezember. Schon gekaufte Eintrittskarten werden ebenfalls zurückgenommen.

Weiterhin im Vorverkauf verbleiben zunächst die Silvesterveranstaltung „Lachen ist gesund“ und das Neujahrskonzert mit dem Creuzburg-Trio. Aber die Platzkapazitäten werden reduziert. Die Durchführbarkeit werde Mitte Dezember geprüft.