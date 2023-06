Um den Alkoholgenuss im Mittelalter geht es am 1. und 29. Juli bei der Stadtführung „Geistvolles Arnstadt – Brauen, Keltern, Brennen“.

Stadtführung mit geistvollen Kostproben in Arnstadt

Arnstadt. Zur Stadtführung „Geistvolles Arnstadt – Brauen, Keltern, Brennen“ wird am 1. und 29. Juli eingeladen. Tickets gibt es hier:

Seit der Premiere im Mai haben fast 100 Gäste an der Stadtführung „Geistvolles Arnstadt – Brauen, Keltern, Brennen“ teilgenommen. Am Samstag, 1. Juli, sowie am Samstag, 29. Juli, gibt er erneut die Möglichkeit, diesen besonderen Rundgang durch die Bachstadt mitzuerleben. Treffpunkt ist jeweils 15.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Auf dem Weg von der Schokoladenfabrik zum Kreuzgang der Oberkirche erfahren die Teilnehmer, warum Wasser im Mittelalter nicht das empfehlenswerteste Getränk war und was das Geheimnis des Gewürzweines ist. Weil es auch geistvolle Kostproben gibt, müssen die Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sein.

Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.bachstadt-arnstadt.de/stadtfuehrungen sowie in der Tourist-Information, Markt 1, in Arnstadt.