Eigentlich findet das Sommerfest, welchen vom Seniorenbeirat der Stadt Stadtilm organisiert wird, im Bärsaal oder auch im Rathaussaal statt. In diesem Jahr ist alles anders. Da hat der Bauhof auf dem Sportplatz am Viadukt den Rasen gemäht, der Feuerwehrverein und der Gregoriusverein haben Zelte und Bänke aufgestellt. So konnten die Senioren aus der Stadt und aus den eingemeindeten Dörfern nun ihr Fest mit Kaffee und Kuchen im Freien feiern. Für die Musik sorgte Sabine aus Langewiesen.