Stadtilm: Diskussion über Annahmestellen für Grünschnitt

Zur Annahme von Grünschnitt wurden Standorte in Großliebringen, Dienstedt, Niederwillingen und Singen vorgeschlagen. (Symbolfoto)

Stadtilm. Der Stadtilmer Bauausschuss delegierte die Diskussion über die Einrichtung neuer Sammelstellen für Grünschnitt an die Ortsteilräte.

Im Frühjahr und im Herbst kann im Gewerbegebiet in Stadtilm Baum- und Strauchschnitt abgegeben werden, der durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Ilm-Kreises entsorgt wird. Der Bauausschuss der Stadt diskutierte nun die Einrichtung zusätzlicher Annahmestellen des Bauhofes für Grünschnitt in den Ortsteilen.

Vorgeschlagen wurden Standorte in Großliebringen, Dienstedt, Niederwillingen und Singen. Während in Dienstedt bereits eine befestigte Fläche vorhanden wäre, müsste diese laut Bauamtsleiter Jörg Werner in den anderen drei Ortsteilen noch hergerichtet werden. Hinzu kommen zusätzliche Personal- und Transportkosten.

Eine Entscheidung des Ausschusses blieb aufgrund der zusätzlichen Kosten aus. Stattdessen wurde das Thema zunächst zur Diskussion an die Ortsteilräte delegiert.