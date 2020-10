Sichtlich stolz blickt Bürgermeister Lars Petermann (FW) auf das Stadtilmer Rathaus. Denn es erstrahlt im neuen Glanz. Mittlerweile ist auch ein Großteil des Gerüstes an der Südfassade abgebaut, sodass die erbrachte Leistung bestaunt werden kann.

Es ist ein langer Weg, der hinter Stadtoberhaupt und Verwaltung liegt. Bereits 2012/13 beginnen die Arbeiten – der Glasanbau im Osten wird vollendet. In den Jahren 2017/18 steht die Innensanierung des Ostflügels an, ein Jahr später der Außenbereich. Die Nord- und Südseite stehen in den Jahren 2019/20 auf der Agenda und im kommenden Jahr ist die Rekonstruktion des Westflügels geplant. Letzteres Vorhabe befindet sich in der Vorbereitung und die Baukosten liegen bei etwa 700.000 Euro. Die Kostenschätzung für das gesamte Projekt Rathaus liegt bei 3,2 Millionen Euro. Davon werden netto 60 Prozent durch die Städtebauförderung finanziert.

Um dieses Großprojekt umsetzen zu können, braucht es nicht nur Fördergelder, sondern auch etliche Genehmigungen seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie des Landesdenkmalamtes. „Das ist manchmal auch ein Gang nach Canossa“, zieht Petermann mit einem Augenzwinkern den Vergleich mit dem Bitt- und Bußgang von König Heinrich IV zum Papst Gregor VII. Denn bei einem solch historischen Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert müsse auf viele Details geachtet werden – unter anderem wie die Außenfassade aussehen soll und woran sich orientiert wird. Denn aus der Geschichte ist bekannt, dass das ursprüngliche Zisterzienserkloster mehrfach abgebrannt und immer wieder aufgebaut wurde. Die Fassade sei nun dem Erscheinungsbild um 1900 angepasst, so der Stadtchef.

Noch in diesem Jahr wird das Gerüst am Westflügel vollständig fallen, sodass das Rathaus vollständig im neuen Glanz erstrahlen kann.