Stadtilm: Grill-Lok-Smoker kann viel und ist ein Blickfang

Biergarteninhaber Roy Baumbach am Viadukt in Stadtilm hat noch einmal tief in seine Tasche gegriffen und sich einen so genannten Grill-Lok-Smoker angeschafft. Das recht auffällige Stück wird in einer kleinen Schmiede in Litauen hergestellt. Den Tipp dafür hat er von einem Gastwirt in Augsburg erhalten, der schon länger so ein Ding betreibt. Wie der Namen schon sagt, kann in der Lok auf mehreren Rosten mit Holzkohle gegrillt, oder eben auch im Smoker, einem mit Holz befeuerten Räucherofen Fleisch und Spareribs gegart und geräuchert werden. Baumbach stellt den Grill Lok Smoker jedoch nicht in seinem Biergarten auf, sondern er kommt auf Festen, Betriebsfeiern und der gleichen zum Einsatz, ein echter Hingucker.