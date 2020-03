Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtilm ist auf dem Weg zum papierlosen Stadtrat

Bei Stadtratssitzungen liegen häufig Nachschlagewerke und dicke Aktenordner auf den Tischen. Bei einer langen Tagesordnung kommen Dutzende Seiten an Beschlussvorlagen zusammen. Eine Menge Papier, die sich künftig sparen lässt. Das meint man jedenfalls in Stadtilm und will auf diesem Weg in den nächsten Wochen vorankommen.

„Wir sind jetzt hier im Rathaus mit Breitbandanschlüssen wesentlich besser aufgestellt“, nennt Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) eine wichtige Voraussetzung. Ohne schnelle Internetanbindung bleibt die Digitalisierung der Verwaltung ein frommer Wunsch. „Wir würden dann im Rathaussaal ein W-Lan-Netz installieren, damit alle Zugriff auf die Unterlagen haben“, erklärt der Bürgermeister den nächsten Schritt. Mit einem Beamer sollen diese Dokumente – von der Tagesordnung bis zu den Beschlussvorlagen – an die Wand geworfen werden. Das bringt auch Informationsgewinn für Bürger und andere Gäste der Sitzungen. Diese sind bisher immer auf Erläuterungen durch den Bürgermeister angewiesen. Viele Stadträte erhalten ihre Unterlagen bereits digital Die meisten Stadträte bekommen ihre Unterlagen bereits digital nach Hause, die meisten drucken sie sich selbst aus. Auch dieses Papier will man sparen. Um voll digital zu arbeiten, müsste man alle Stadtratsmitglieder mit Laptops oder Tablets ausrüsten. Die Stadt könnte die Geräte stellen oder – wenn eigene verwendet werden – würde es eine Nutzungsentschädigung geben, nennt Petermann mögliche Optionen. Das sei noch nicht ausdiskutiert. Die Stadt würde nicht nur etwas für den Umweltschutz tun, sondern auch in der Verwaltung viel Arbeit sparen, die durch das Drucken und Versenden der Papiere anfällt. Und was ist mit jenen Stadtratsmitgliedern, die es nicht so mit der Technik haben? „Die bekommen ihre Unterlagen weiterhin per Post“, versichert der Bürgermeister. Zu den nötigen Vorbereitungen gehört ein vollintegriertes Ratsinformationssystem, das bereits gekauft ist und durch eine Firma für alle eingerichtet werden muss. Die Zeit bis zur nächsten Ratssitzung am 26. März sei dafür zu knapp, der 25. Juni wäre ein Wunschtermin, der realistisch sein könnte, erläuterte Petermann. Öffentliche Beschlussvorlagen für alle einsehbar Die Amtsleiter würden künftig Beschlussvorlagen direkt in das Ratsinformationssystem einpflegen, auch Anwesenheitslisten und das Protokoll könnte man digital führen. In einer „Light-Variante“ wären dann für die Bürger alle öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse einsehbar – und das für die gesamte Wahlperiode, denn auch die Archivierung würde einfacher, so die Erwartung. Auf einem anderen Feld der Digitalisierung wollte man hingegen schon weiter sein. Arnstadt und Stadtilm sowie das Amt Wachsenburg streben eine Zusammenarbeit an, das Land Thüringen hatte ihnen ein gemeinsames Projekt vorgeschlagen. Doch ein halbes Jahr lang sei nichts passiert, weil die Zuständigkeit des Referats wechselte, erklärt Petermann. Eine Kooperation sei sinnvoll bei einer zentralen Vergabestelle sowie bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Man würde gern in moderne Technik investieren und gemeinsam Personal einsetzen. Das zu finden, sei nicht einfach, betont der Stadtilmer Bürgermeister. Aber man müsse Präsenz zeigen, das werde auch von immer mehr Bürgern erwartet.