Mathias Baumbach, Ronny Jung und Hannes Gurkl vom Bauhof Stadtilm haben am Mittwoch in Singen Weidenbäume zurückgeschnitten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtilmer Bauhofmitarbeiter kürzen Weiden in den Ortsteilen

Mathias Baumbach, Ronny Jung und Hannes Gurkl vom Bauhof Stadtilm sind seit einigen Tagen in verschiedenen Gemeinden im Einsatz, um zahlreiche Weidenbäume zurückzuschneiden. Am Mittwochmorgen haben sie ihre Technik unweit der Singer Hütte in Singen aufgebaut. Hier wollen die jungen Männer knapp 20 Weiden fällen. Zwei bis drei Meter vom Stamm bleiben stehen, daraus entwickeln sich dann die beliebten Kopfweiden. Insgesamt werden in der Stadt und in den umliegenden Gemeinden 110 Weiden zurückgeschnitten. „Das geht von Großliebringen, Griesheim, Hammersfeld, Dörnfeld am Teich bis nach Singen“ erzählt Mathias Baumbach. Die Stämme werden zu Brennholz verarbeitet. Die Äste werden gehäckselt.