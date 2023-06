Stadtilmer Jugendliche punkten bundesweit mit Klimaprojekt

Arnstadt. 900 Bäume im Stadtilmer Forstgebiet auf dem Hauenberg bringen ökologischen Nutzen und finanzielle Unterstützung.

Endlich hat die Anspannung ein Ende. Die Jugendlichen der Stadtilmer Gemeinschaftsschule kämpften bis zum Schluss im bundesweiten Voting für das beste Klimaschutzprojekt. In Thüringen konnten sie sich schon den Titel „Energiesparmeister 2023“ sichern. Nun stand die Preisverleihung in Berlin an.

Ins Rennen waren sie mit ihrem Projekt gegangen, dass sie im Rahmen der Wald-Retter-Woche durchgeführt haben. Denn da pflanzten etwa 150 Jugendliche über 900 Bäume im Stadtilmer Forstgebiet auf dem Hauenberg. Perspektivisch können damit 11 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) pro Jahr gebunden werden. „Wir haben gelernt, warum in den letzten Jahren so viele Bäume abgestorben sind und deswegen gefällt werden mussten. Nach der Erklärung durften wir selbst Bäume pflanzen und haben dabei für unsere Zukunft und die unserer Kinder gesorgt“, sagte Schülersprecher Marvin Pohl im Zusammenhang mit der Aktion.

Baumpflanzaktion hat nicht nur ökologischen Nutzen

Die Abstimmungsphase im Juni sei für die Schülerinnen und Schüler spannend und aufregend gewesen, teilt Lehrer Philipp Jarkusch mit. In Berlin wurde dann das Geheimnis gelüftet: Die Stadtilmer Gemeinschaftsschule belegte mit ihrem Projekt deutschlandweit den 3. Platz. Ein Erfolg, über den sich die Pädagogen und die Jugendlichen gleichermaßen freuten. Die Baumpflanzaktion hat nicht nur einen ökologischen Nutzen, es gab auch ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro und eine zusätzliche Spende des Kooperationspartners der Sparkasse Hessen Thüringen für weitere nachhaltige Projekte im Schulalltag, so Jarkusch.

Zwei spannende Tage, einschließlich eines Besuches der Special Olympics World Games Berlin 2023 und eine Teilnahme an einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages, rundeten die Preisverleihung für Schülersprecher Marvin Pohl, Jolina Scholl und Levi Dudek ab. Sie reisten stellvertretend für alle Jugendlichen der Gemeinschaftsschule nach Berlin.