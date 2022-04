Stadtilmer Schüler helfen Flüchtlingen

Stadtilm. Die Schüler der TGS Stadtilm organisieren am 27. und 28. April einen Sponsorenlauf zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Unter dem Motto „Rennen statt Pennen“ organisieren die Schülerinnen und Schüler der Thüringer Gemeinschaftsschule Stadtilm am 27. und 28. April einen Sponsorenlauf zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine. „Unser Mitgefühl liegt tief in den Herzen der Betroffenen. Vor allem bei den Kindern, die nicht unter diesen Umständen aufwachsen sollten. Kinder sollten in Frieden leben, zur Schule gehen können und ein ganzes normales Leben führen“, erklärt Schülersprecher Marvin Pohl. Interessenten, die den Schülern ein kleinen Betrag pro Runde zusichern oder pauschal spenden möchten, können sich im Sekretariat der Schule unter Telefon: 03629/800330 melden.