Stadtrat Ilmenau gibt grünes Licht für zusätzliches Autobahnschild

Ilmenau. Der Stadtrat von Ilmenau hat der Kostenübernahme eines zusätzlichen Hinweisschilds an der Autobahn 71 zugestimmt. Damit steht einer weiteren Informationstafel neben den bisher vorhandenen mit Kickelhahn und Goethehäuschen nichts mehr im Weg. Wie es von der Verwaltung hieß, soll das Schild mit der Aufschrift „GoetheStadtMuseum Ilmenau“ in den nächsten Wochen installiert werden. Die zusätzliche Werbung für die Stadt kostet 17.000 Euro. Damit endet ein inzwischen sieben Jahre andauernder Prozess, was Stadtratsmitglied Bernd Frankenberger (Freie Wählergemeinschaft) zur letzten Sitzung des Jahres mit einem einzigen Wort kommentierte: „endlich“. Sowohl er als auch Stadtrats- und Landtagsmitglied Andreas Bühl (CDU) hatten jahrelang mit dem Freistaat um einen weiteren Verweis auf Ilmenau an der Autobahn 71 gerungen. Mal hieß es, das Maximum an in Frage kommenden Standorten im Bereich Ilmenau sei ausgereizt, dann wieder gab es doch noch eine Möglichkeit – die wiederum mit Auflagen versehen wurde. Denn einfach nur der Name Ilmenau war kein überzeugendes Argument für ein zusätzliches Schild. Vielmehr kam allenfalls eine touristische Einrichtung von überregionalem Wert in Frage. Nachdem das Goethe-Stadt-Museums mit umgestalteter Ausstellung und neuem Konzept wieder Besucher empfing, fiel die Wahl auf diese Sehenswürdigkeit der Stadt. Als Voraussetzung für die Erwähnung musste noch die Internetseite über die Einrichtung ins Englische übersetzt werden. Die bislang fehlende namentliche Erwähnung der Stadt war der eigentliche Beweggrund für Frankenbergers Initiative: Er hatte festgestellt, dass selbst das Schild mit Goethehäuschen und Kickelhahn keinen Verweis auf Ilmenau enthält. Auch dieser Aspekt soll nun bei der Neuinstallation der Schilder berücksichtigt werden. Dass die Angelegenheit so viel Zeit in Anspruch nahm, begründete das Land Thüringen damit, dass im Zusammenhang mit der neuen Autobahnanschlussstelle 14b / Stadtilm alle bislang vorhandenen touristischen Tafeln in der Region auf den Prüfstand kamen.