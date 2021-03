Die Sanierung der Bahnhofstraße in Plaue ist nach der Winterpause wieder angelaufen. Rund eine Million Euro investiert die Stadt in diesem Jahr.

Seit wenigen Tagen drehen sich wieder die Bagger in der Bahnhofstraße in Plaue. „Dieses Bauvorhaben ist auch in diesem Jahr der größte Brocken in unserem Haushalt“, betonte Bürgermeister Jörg Thamm (CDU) am Mittwochabend im Stadtrat.