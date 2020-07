Regelmäßig treffen sich Hundehalter im Schlossgarten in Arnstadt. Sie engagieren sich derzeit für das Ausweisen von Hundewiesen in der Bachstadt.

Stadtratsbeschluss: Hundewiese für Arnstadt und Ortsteile

Die geplante Hundewiese in Arnstadt sorgt für Diskussion im Stadtrat. Denn die Linksfraktion hat den Beschlussantrag „Ausweisung von Freilaufflächen für Hunde (Hundewiesen) im Stadtgebiet Arnstadt und der Ortsteile“ eingebracht. Dieser ist bereits im Mai letzten Jahres im Stadtrat Thema gewesen und nun erneut.

Im Beschluss heißt es, dass der Bürgermeister beauftragt werde, dem Stadtrat „zeitnah Vorschläge zur Ausweisung von so genannten Hundewiesen im Innenbereich der Stadt und der Ortsteile zur Beschlussfassung vorzulegen“. Dazu möge ein „Zeitplan zur möglichen Umsetzung sowie eine Kostenschätzung“ präsentiert werden. Hundewiesen seien dann geboten, wenn wie in Arnstadt und den Ortsteilen eine Leinenpflicht bestehe.

Helmut Hüttner (CDU) und Georg Bräutigam (Pro Arnstadt) weisen darauf hin, dass dieses Vorhaben bereits im Finanzplan für das Jahr 2021 eingetaktet sei. Markus Klimpel (AfD) fragt in dem Zusammenhang Bürgermeister Frank Spilling (parteilos), inwieweit eine Umsetzung schon in Planung ist. Dieser kann zum Zeitplan noch nichts Genaueres sagen, erinnert aber daran, dass es im Vorfeld bereits Gespräche mit der Bürgerinitiative und etliche Diskussionen in den Ausschüssen gegeben habe. Auch weil die Maßnahme bereits im Finanzplan stehe, sehe er den Antrag als „wenig hilfreich“.

Martina Lang (SPD) favorisiert zunächst die Umsetzung einer Hundewiese an der Hammerecke, um zu schauen, wie diese angenommen werde und ob es einer weiteren bedarf. Eleonore Mühlbauer (SPD) betrachtet den Antrag als „falsches Signal“, weil die Hundewiese bereits in der Planung ist. Sie schlägt als Kompromiss vor, dass die Verwaltung beauftragt wird, bis zur nächsten Sitzung einen Zeitplan vorzustellen. Thomas Schneider (Linke) ist allerdings der Meinung, dass eine Hundewiese eben nicht für Arnstadt reiche. Denn nicht jeder könne mit einem Auto dorthin fahren. Deshalb wären mehrere solcher Plätze sinnvoll.

Der Beschlussantrag der Linksfraktion wird am Ende mit sechs Ja- und 15 Neinstimmen sowie vier Enthaltungen abgelehnt.