Stadtrundgang mit Arnstadts Bürgermeister

Arnstadt. Bei einer Innenstadttour am 26. Mai durch Arnstadt möchte Bürgermeister Frank Spilling mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Termine in den Ortsteilen folgen.

Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) lädt zu Begehungen in Arnstadt und den Ortsteilen ein. Los geht es am Freitag, 26. Mai, mit einer Innenstadttour durch Arnstadt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatz. Der Bürgermeister möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um auch auf Defizite und Probleme hingewiesen zu werden. „Diese will ich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung zeitnah angehen und auch lösen“, verspricht er.