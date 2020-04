Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtwerke Arnstadt bilden trotz Krise aus

Wegen der Corona-Krise mussten auch die Stadtwerke Arnstadt ihre Arbeitsabläufe neu organisieren. Der Blick bleibt aber in die Zukunft gerichtet: Ronny Reuter (von links), Thomas Geiler und Christoph Graube aus der Abteilung Wärmeversorgung begrüßten jetzt Benjamin Gems. Er wird ab 1. Mai als Praktikant in der Wärmeversorgung arbeiten und am 1. August seine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik beginnen. Die Ausbildung wird dreieinhalb Jahre dauern.