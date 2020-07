Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staffelstabübergabe in Großbreitenbach

Wehmütig traten am Freitag die Mitarbeiterinnen des Frauen- und Familienzentrums Großbreitenbach ihren Dienst an. Viele Jahre lang wurde die Einrichtung, die von der Frauengruppe Großbreitenbach betrieben wird, von Christiane Kliemannel geleitet. Doch nun war ihr letzter Arbeitstag gekommen.

Auch der Chefin war anzusehen, dass ihr der Abschied schwer fiel. Doch Familie, sagt Christiane Kliemannel, geht vor. Sie zieht mit ihren Lieben in ein neues Bundesland – zu weit weg, um zur Arbeit nach Großbreitenbach zu pendeln.

„Wir bedauern, dass sie weggeht, freuen uns aber, dass Christiane Kliemannel Vereinsmitglied bleibt und uns gelegentlich besuchen kommen will“, sagt Geschäftsleiterin Cornelia Enders. Was sie freut: Mit Tanja Schmidt wurde eine Nachfolgerin gefunden, die sich genauso engagiert einbringt wie die Vorgängerin. Sie wohnt in Ilmenau und muss nicht ins kalte Wasser springen: Tanja Schmidt konnte sich eine Zeit lang an der Seite von Christiane Kliemannel auf die neue Herausforderung vorbereiten. „Sie ist eine junge, toughe Frau mit vielen neuen Ideen“, freut sich Enders.

Die Geschäftsleiterin versäumte es natürlich nicht, Christiane Kliemannel herzlich zu danken: „Menschlich und sozial hat sich Christiane Kliemannel im Verein zu 200 Prozent engagiert, allen Problemen offen gestellt und mit dazu beigetragen, dass eine neue Qualität in der Arbeit des Frauen- und Familienzentrums erreicht wurde. So hat sie beispielsweise Migranten mit ihren vielfältigen Problemen unterstützt, die inzwischen einen festen Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Großbreitenbach gefunden haben und nicht mehr von Abschiebung bedroht sind.“ Enders erinnerte auch an die vielen hochwertigen Veranstaltungen, die die langjährige Chefin organisiert hat. Buchlesungen gehörten ebenso dazu wie Vorträge und Künstlergespräche.

Tanja Schmidt versprach, daran anzuknüpfen. Die 32-Jährige bringt mit ihren Ausbildungen als Ergotherapeutin und Sozialpädagogin beste Voraussetzungen für die zukünftige Arbeit mit.

Zur Verabschiedung von Christiane Kliemannel kam nicht nur die Geschäftsleiterin. Auch die Gleichstellungsbeauftragte des Ilm-Kreises, Isabel Enders, dankte ihr für die gute Zusammenarbeit. Der Bürgermeister der Landgemeinde, Peter Grimm (SPD), hatte bereits am Mittwoch zu einer Seniorenveranstaltung Blumen sprechen lassen.