Stallweihnacht in Hausen

Hausen. Das wird am Sonntag geboten:

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause kann am Sonntag, dem 18. Dezember, in Hausen endlich wieder die Stallweihnacht stattfinden. Los geht es um 16 Uhr in der Kirche. Von dort aus laufen die Kinder und Erwachsenen über mehrere Stationen durch den ganzen Ort und erfahren dabei viel Interessantes über die Weihnachtsgeschichte. Im Stall des Naturerlebnishofs findet die Veranstaltung ihren gemütlichen Ausklang. Es gibt Glühwein und Bratwürste, am Lagerfeuer kann zudem Stockbrot gebraten werden. Gemeinsame Veranstalter der beliebten Familienveranstaltung sind die Feuerwehr, die Kirchengemeinde und der Naturerlebnishof. Wer mit dem Auto anreist, sollte beachten, dass die Parkkapazitäten in Hausen relativ begrenzt sind.