Startschuss für Sanierung des Stadtilmer Freibades

Die seit längerem geplante Sanierung des Freibades in Stadtilm wird konkret, in wenigen Wochen soll die Umgestaltung des Kleinkindbereiches beginnen. „Die Ausschreibung für den Spielplatz ist durch und beauftragt“, sagte Frank Hofmann von der Stadtverwaltung auf Anfrage. Man gehe davon aus, dass diese Maßnahme bis April umgesetzt wird.

Der Spielplatz wird für rund 45.000 Euro komplett neu errichtet. So dürften sich die Kinder auf eine Zwei-Turm-Anlage als Stahl-Plaste-Konstruktion freuen. Der Fallschutz wird aus gegossenem Gummigranulat bestehen, damit lässt sich ein übermäßiger Schmutzeintrag in die Wasserbecken vermeiden.

Das Planschbecken soll dann bis zur Saisoneröffnung Mitte/Ende Mai ausgetauscht werden. Eine Firma wird das alte Becken abbrechen und es durch ein Stahlbecken in Form von zwei zusammenhängenden Kreisen ersetzen, nennt Hofmann einige Details. Darüber kommt ein Sonnensegel, das Schatten spendet. Der Bereich wird außerdem neu gepflastert. Alles in allem rechnet die Stadtverwaltung für diese Arbeiten mit 230.000 Euro. Hohe Kosten würden dabei durch die Entsorgung des Beckens aus glasfaserverstärktem Kunststoff entstehen, der Beton darunter sei nicht das Problem.

Wie schnell es dann mit der weiteren Sanierung des Freibades samt großem Becken weitergeht, steht noch nicht fest. Die Kommune bemüht sich um Fördermittel. Die neue Förderrichtlinie zum Neubau von Sportstätten wurde unlängst veröffentlicht. „Die Anträge werden jetzt erarbeitet“, so Hofmann. Aufgrund der Fördermittelregularien werde man wohl mit dem Bau nicht vor dem Jahr 2021 anfangen können.

Das Stadtilmer Bad, unterhalb des Viadukts in Oberilm gelegen, ist eine Einrichtung der Stadt, es wird in ihrem Auftrag auch 2020 wieder von der Amigo Schwimmbadbetriebsfirma betreut. Etwa 10.000 Besucher aus der gesamten Region nutzen es in einer Saison. Die Preise bleiben wie in den Vorjahren, Kinder zahlen 1,50 Euro für die Tageskarte, Erwachsene 2,50 Euro. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Es gibt auch Zehner- und Jahreskarten.