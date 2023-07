Station für Gefäßchirurgie in Ilmenau eröffnet

Chefarzt Ilhami Benli (5. von links) und sein Team bieten nun auch gefäßchirurgische Expertise am Standort Ilmenau an.

Ilm-Kreis. In den Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau ist eine gefäßchirurgische Station eröffnet worden.

Patientinnen und Patienten mit Gefäßerkrankungen finden zukünftig auch am Standort Ilmenau eine erstklassige medizinische Expertise vor. Damit reagierte die Klinik für Gefäßmedizin unter Leitung von Chefarzt Ilhami Benli auf die Zunahme an Menschen, die unter verschiedenen Erkrankungen des Gefäßsystems leiden. „Ich bin dankbar, ein Team aus ausgezeichneten Ärzten, Pflegekräften und speziell ausgebildeten Gefäßassistentinnen um mich zu wissen, die engagiert und gemeinsam den Ausbau der Gefäßchirurgie voranbringen“, sagte Benli bei der Eröffnung der gefäßchirurgischen Station. Gleichzeitig lobte er die exzellente interdisziplinäre Zusammenarbeit, etwa im Bereich der Diabetologie. Der Mediziner kam 2017 in die Ilm-Kreis-Kliniken. Er etablierte zunächst am Standort Arnstadt die Gefäßchirurgie, die er seit 2020 als Chefarzt leitet. Mittlerweile ist er gut mit den niedergelassenen Kollegen vernetzt und behandelt nicht nur Patienten des Ilm-Kreises. Landrätin Petra Enders (Linke) lobte seine Arbeit und unterstrich die Bedeutung der Kliniken für die Gesundheitsfürsorge: „Wir benötigen beide Standorte, um auch weiterhin eine qualitativ hochwertige wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung im Ilm-Kreis zu gewährleisten.“