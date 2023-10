Stauspiegel der Lütsche wird abgesenkt

Frankenhain. Planungsleistungen zur Generalinstandsetzung der Talsperre Lütsche bei Frankenhain sollen europaweit ausgeschrieben werden.

Auch in diesem Jahr erfolgt wieder die Einstellung des niedrigeren Winterstauziels an der Talsperre Lütsche. Beginnend am 10. Oktober wird die Absenkung des Stauspiegels bis zum 1. November andauern, teilte die Thüringer Fernwasserversorgung mit. In dieser Zeit kommt es mitunter zu einer erhöhten Wasserführung im Unterlauf des Flüsschens Lütsche und im weiteren Verlauf der Wilden Gera. Nach Erkundungen der Thüringer Fernwasserversorgung zum Nachweis der Zuverlässigkeit des Absperrbauwerkes und der wasserseitigen Hänge, muss das Absperrbauwerk der Talsperre an die Anforderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik angepasst werden. Derzeit wird die Ausschreibung der Planungsleistungen zur Generalinstandsetzung der Talsperre vorbereitet, mit dem Ziel, diese Anfang 2024 europaweit auszuschreiben. Durch die Absenkung kommt es zum Trockenfallen großer Teile des Stauraumes. Hinweisschilder weisen auf die bestehenden Gefahren durch Versinken oder Unwegsamkeit in diesen Bereichen hin.

Die Thüringer Fernwasserversorgung bittet daher darum, auf den ausgewiesenen Wanderwegen zu bleiben und den Stauraum nicht zu betreten. Eltern sollten auf ihre Kinder achten, Hunde sollten an der Leine geführt werden. Der Angelsportverein Frankenhain wird die Absenkung hinsichtlich des verbleibenden Inhalts und der Fläche betreuen. Die Betreiber des anliegenden Campingplatzes und die Gemeinde sind über die Abläufe informiert. Um das Absperrbauwerk bis zur Sanierung auch in den Wintermonaten möglichst nah am Normzustand zu halten, ist gemäß des Sonderbetriebsplanes für die Talsperre Lütsche jeweils im Zeitraum November bis Februar eine Stauhöhe von 10,84 Meter einzustellen, bei sich ankündigenden extremen hydrologischen Situationen ist zusätzlich und zeitlich begrenzt auf 5,84 Meter abzusenken.