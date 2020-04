Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steinewerfer in Arnstadt beschädigen auch Auto einer Unbeteiligten

Zwei Personengruppen sind am Montag gegen 18 Uhr in Arnstadt in der Ichtershäuser Straße / Friedrichstraße in Streit geraten. Dabei wurde auch ein Auto beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hätte eine Gruppe mit ungefähr sechs Personen Steine in Richtung eines 24-Jährigen und eines 32-Jährigen geworfen, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Bei diesen Würfen über die Straße hinweg wurde niemand verletzt, auch unbeteiligte Fußgänger oder Autofahrer kamen nicht zu Schaden.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich nach Angaben der Polizei in die Krappgartenstraße. Ein 25-Jähriger aus der größeren Gruppe soll einen Stein geworfen haben, der einen abgestellten Pkw einer Unbeteiligten traf. Der 25-Jährige konnte von der Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Ein Atemalkoholtest bei den 24- und 32-Jährigen ergab einen Wert von 0,9 und 1,2 Promille. Der Test mit dem 25-jährigen Täter verlief negativ.

Die Ermittlungen zu den Tathergängen und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie den anderen Beteiligten aus der größeren Personengruppe dauern derzeit noch an und werden von der Kriminalpolizei Gotha geführt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781424 oder 03677-601124 entgegengenommen.

