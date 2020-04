Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steinketten verbinden auch ohne persönlichen Kontakt

Über Langeweile kann sich Geheimrat Goethe in diesen Tagen nicht beklagen. Zwar gelten wegen der Corona-Pandemie Kontaktbeschränkungen. Vor dem Amtshaus in Ilmenau tummeln sich dennoch, immer schön auf Abstand bedacht, quasi im Minutentakt Menschen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Bemalte Steine, abgelegt auf dem Ilmenauer Markt vor dem Amtshaus an der Goethe-Statue. Foto: Ralf Ehrlich

„Das ist schön zu beobachten“, sagt Stefanie Lieb. Vor einigen Monaten fand sie in Hessen einen wunderschön bemalten, handtellergroßen Stein. Ihn einfach mitnehmen? Damals zögerte die 39-jährige Speditionskauffrau, die in Ilmenau lebt, noch. Als sie einen zweiten Stein fand, recherchierte sie. Denn auf der Rückseite des Steins stand ein so genannter Hashtag – ein Kennzeichen, das sie in eine Facebook-Gruppe führte. Dort erfuhr sie, dass die Steine von Ehrenamtlern künstlerisch gestaltet und dann ausgesetzt werden. Wer sie findet, ist explizit eingeladen, sie mitzunehmen. Am schönsten ist es, wenn die Finder eine Rückmeldung in der Gruppe geben, was mit den Steinen passiert. Manche wandern so von Ort zu Ort.

Auch in Langewiesen gibt es eine Steinkette – auch wenn diese nicht bei #THSteine registriert ist. Foto: Ralf Ehrlich

Stefanie Lieb war so angetan, dass sie eine eigene Thüringer Wandersteingruppe gründete, zu finden bei Facebook unter #THSteine. Der Zulauf war gigantisch: Innerhalb weniger Monate meldeten sich 800 Mitglieder an. Was sie an den Wandersteinen so schätzen? Dass man mit Hilfe der Wandersteine immer wieder neue, spannende Lebensgeschichten kennenlernt. „Manches geht echt unter die Haut“, so Stefanie Lieb.

„Als die Pandemie begann, stellten wir aber unsere Aktivitäten ein. Wandersteine von Hand zu Hand gehen zu lassen, ist derzeit keine gute Idee“, sagt die Ilmenauerin.

Ruhig ist es in der Gruppe allerdings nicht geworden. Im Gegenteil. Schnell entwickelte sich eine andere Aktion, die Menschen verbindet, ohne dass sie aufeinander treffen. An vielen Orten in Thüringen wurden Stellen ausgesucht, wo bemalte Steine abgelegt werden können. Sie wachsen zu einer Schlange. Geheimrat Goethe schaut vorm Amtshaus in Ilmenau schon auf rund 600 Steine. Am Glasbrunnen in Gehren liegen sogar schon 800 Stück.

Vom Kindergarten Käferland aus zieht sich eine Steinschlange durch die Käfernburger Straße in Arnstadt. Foto: Ralf Ehrlich

Weitere Steinschlangen gibt es in Arnstadt, Bösleben, Pennewitz, Großbreitenbach, Altenfeld, Neustadt, Geraberg, Elgersburg und Martinroda. Die Ober- und die Unterpörlitzer haben auch begonnen, je eine Schlange zu legen. Beide sollen sich zwischen den Orten treffen. „Dafür fehlen aber noch ein paar hundert Stück“, sagt Stefanie Lieb.

Sie freut sich, dass die Aktion inzwischen auf so viel Resonanz stößt. Nachahmer sind jederzeit gern gesehen, betont die Ilmenauerin. „Uns ist nur eines wichtig: Wir wollen niemandem schaden“, betont Lieb. An jedem Ort gibt es Verantwortliche, die kontrollieren, dass die Steine nicht zur Stolperfalle werden. Und: Es soll nichts abfärben. Daher werden Mitmachende gebeten, zum Bemalen wetterfeste Acrylfarben zu benutzen und die Steine mit Klarlack zu überziehen.

Wenn die Kontaktbeschränkungen vorbei sind, sollen auch die Schlangen wieder verschwinden. „Dann werden aus den Steinen Wandersteine“, kündigt Stefanie Lieb an. Sie werden als bunte Glücksbringer ausgesetzt, um den Findern Freude zu bringen. Bis dahin aber gilt: Wer neue Steine zu den Schlangen hinzufügt, geht mit anderen Menschen eine Verbindung ein. Niemand müsse allein bleiben in Zeiten von Corona.