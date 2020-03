„Steinreiches“ Arnstadt lässt Bäume pflanzen

Ein Jahr ist es her, dass sich Arnstadt als „steinreiche“ Kommune plötzlich in vielen überregionalen Nachrichten wiederfand. Anlass war damals nicht ein unverhoffter Geldsegen, sondern eine Maßnahme der Stadt, um Lastwagenfahrer vom Falschparken abzuhalten.

Immer wieder gab es Anwohnerbeschwerden darüber, dass am Garagenkomplex in der Heinrich-Heine-Straße Brummis unberechtigt stehen. Die Sicht für Autofahrer war eingeschränkt, das wenige Grün, das es dort noch gab, wurde zerfahren.

Knöllchen konnte die Stadt an dieser Stelle nicht verteilen, da das Areal, wo falsch geparkt wurde, keine öffentliche Straße ist. Also griff die Stadt zu einer Maßnahme, die die Falschparker wirksam abhielt: Sie ließ riesige Feldsteine platzieren.

Das verursachte einen Aufschrei und überregionales Medieninteresse. Denn hübsch waren die Steine nicht. Doch schon damals hieß es, die Steine seien nur eine Übergangslösung.

Nun wurde das Umfeld tatsächlich ansprechender gestaltet. Entlang der Zufahrt zum Wohngebiet Wachsenburgblick wurden sieben Säulen-Hainbuchen und acht Thüringische Säulen-Ebereschen gepflanzt. Sie dienen als Ausgleichsmaßnahme für Bauarbeiten an anderer Stelle, bei denen der Boden versiegelt wurde. Gepflanzt wurden die Bäume durch die Landesentwicklungsgesellschaft.

Die Findlinge wurden indes noch nicht entfernt. Zum Schutz der neuen Bäume sollen sie vorerst liegen bleiben, teilte Peggy Schmidt von der Stadtverwaltung mit. Allerdings stehe noch nicht fest, ob dafür alle der riesigen Steine benötigt werden. Das werde derzeit geprüft.

Die Anwohner des neuen Wohngebiets jedenfalls freuen sich, dass zu Zufahrtsstraße zum Wachsenburgblick durch die Neuanpflanzungen aufgewertet wurde. Die Lastwagenfahrer, die hier über Monate wild geparkt hatten, haben sich derweil an das Halteverbot gewöhnt. Sie stellen ihre Fahrzeuge nun meist in einiger Entfernung ab – am Erfurter Kreuz, wo extra Lastwagenparkplätze geschaffen wurden.