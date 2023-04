Sternradfahrt nach Kranichfeld

Ilm-Kreis. Am 1. Mai geht es traditionell auf dem Drahtesel von Arnstadt, Ilmenau und Stadtilm nach Kranichfeld.

Die 26. Radsternfahrt auf dem Ilmtal-Radweg von Arnstadt-Blankenhain-Erfurt-Ilmenau-Jena- Rudolstadt-Stadtilm-Weimar nach Kranichfeld findet am 1. Mai statt. Im Baumbachhaus Kranichfeld erwartet die Teilnehmer ab 12 Uhr ein buntes Programm sowie Aktivitäten zum Thema Rad und Umwelt. In Ilmenau starten die Radler um 9 Uhr am Hauptbahnhof, in Arnstadt um 10 Uhr am Marktplatz und in Stadtilm um 10.15 Uhr auf dem Marktplatz. Veranstalter und Versorger ist der Förderverein Baumbachhaus Kranichfeld. Für Unterhaltung sorgen die Burgen-Jazz-Band sowie Holger Sommer und die Musicfriends aus Arnstadt. Man kann eine Gemäldeausstellung von Dagobert Cohrs besichtigen, es gibt einen Flohmarkt mit Dachbodenfunden, Büchern und Vintage-Kleidung, Glücksrad und Kellerkino für Kinder.