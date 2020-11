In der Siegelbacher Kirche findet am Sonntag ein Gedenkgottesdienst statt.

Die Kirchgemeinde Arnstadt lädt am Samstag, dem 21. November, um 18 Uhr zum Gottesdienst in die Bachkirche ein. Gedacht wird der verstorbenen Gemeindeglieder des ausgehenden Kirchenjahres. Die Kirchgemeinde bittet darum, sich an die Hygiene- bestimmungen zu halten.