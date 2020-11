Der 11. November ist ein Tag wie er unterschiedlicher nicht sein könnte. Während pünktlich um 11.11 Uhr die Narren ihre Regentschaft übernehmen, ziehen die Kinder am Abend durch die Straßen und ehren den Heiligen Martin von Tours. Doch in diesem Jahr ist alles anders – kein närrisches Treiben, keine singenden Kinder. Still ist es.

Statt gut gelaunt und voller Vorfreude die Rathäuser zu stürmen, sitzen die Narren mit langen Gesichtern zu Hause. Klar, die fünfte Jahreszeit beginnt, doch die Regentschaft können sie nicht richtig übernehmen. Ganz nebenbei fehlt den Kinder und Jugendlichen das Training und Tanzen im Verein. Denn für viele ist es weitaus mehr als einige Auftritte in der Faschingszeit – es ist ein anspruchsvoller Sport, der viel Training und Durchhaltevermögen verlangt. Denn nicht umsonst gibt es regelmäßig die großen Wettkämpfe im karnevalistischen Tanzsport. Aber auch die Kleinsten werden heute nicht vor Begeisterung in die Luft springen. Schließlich können sich nicht wie üblich zum Sankt-Martins-Tag durch die Straßen ziehen, singen und stolz ihre teilweise selbst gebastelten Laternen tragen. Glücklicherweise bietet die katholische Kirche Ilm-Kreis eine Alternative an. Doch bei all den coronabedingten Einschränkungen sind sich die Protagonisten einig: Die Gesundheit geht vor. Machen wir also das Beste daraus, auch am berühmten 11. November.